Alemanha planeja aumentar ajuda militar à Ucrânia em 35%, chegando a US$ 13,2 bilhões

A Alemanha prevê aumentar em 35% sua ajuda militar à Ucrânia em 2026, para o equivalente a 13,2 bilhões de dólares (R$ 71,1 bilhões), informou nesta terça-feira (4) à AFP o Ministério das Finanças da principal economia da Europa.

Como a maioria dos parceiros da União Europeia, a Alemanha considera a Rússia uma ameaça e defende apoiar a Ucrânia a todo custo para conter as ambições de Moscou.

Em agosto, Berlim havia anunciado que destinaria 9 bilhões de euros (R$ 55,7 bilhões) para apoiar Kiev em 2025 e que planejava liberar 8,5 bilhões (R$ 52,6 bilhões) para os dois anos seguintes.

Um porta-voz do Ministério das Finanças afirmou nesta terça-feira à AFP que, em acordo com a pasta da Defesa, o governo proporia "uma ajuda adicional de 3 bilhões de euros para a Ucrânia" (R$ 18,6 bilhões).

Segundo ele, a assistência incluirá "artilharia, drones, veículos blindados, assim como a substituição de dois sistemas de defesa antiaérea Patriot".

Esse aumento elevaria o orçamento de ajuda à Ucrânia previsto para o próximo ano a 11,5 bilhões de euros (R$ 62,9 bilhões).

O governo do conservador Friedrich Merz, no poder desde maio, lançou paralelamente um amplo programa de modernização e reequipamento do Exército, prejudicado por décadas de subfinanciamento.

As autoridades alemãs continuam denunciando operações de influência, espionagem, desinformação ou sabotagem realizadas pela Rússia em seu território. Moscou rejeita essas acusações.

