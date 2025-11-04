Presidente do México lança plano de segurança para conturbado estado de Michoacán

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, lançou, nesta terça-feira (4), um programa para a paz e a segurança no estado de Michoacán (oeste), abalado por uma onda de protestos após o assassinato de um prefeito popular há três dias.

Quadrilhas de narcotraficantes como o poderoso Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) e La Nueva Familia Michoacana, designadas como "organizações terroristas estrangeiras" em fevereiro, pelo presidente americano, Donald Trump, operam em Michoacán.

Em sua coletiva de imprensa matinal, Sheinbaum disse que seu governo compartilha a "dor e indignação pelo covarde assassinato" de Carlos Manzo, o prefeito de Uruapan morto a tiros em 1º de novembro em um evento público.

O chamado "plano Michoacán pela paz e justiça" é uma estratégia integral "que parte de uma convicção profunda de que a segurança não se sustenta com guerras, mas com justiça, desenvolvimento e com respeito à vida", disse a presidente.

Sheinbaum respondeu assim às críticas contra sua estratégia de segurança, que privilegia combater as causas da criminalidade em vez de lançar um ataque frontal à delinquência.

"Não é apenas encher o estado de soldados e de guarda nacional (...) E muito menos com permissões para matar", destacou a mandatária.

Manzo, no entanto, era um duro crítico desta política e ele próprio liderava operações nas quais perseguia criminosos até mesmo de helicóptero.

Sheinbaum destacou que o plano inclui um reforço na segurança, embora sem detalhar números, além de promover trabalhos de inteligência. Em nível social, serão promovidas iniciativas de educação para a paz e o esporte.

O programa começará a ser aplicado nos próximos dias, uma vez que seja realizada uma consulta às comunidades de Michoacán, um estado com forte desenvolvimento agrícola e o maior produtor e exportador mundial de abacate.

O assassinato de Manzo, apelidado de "O Bukele mexicano" por sua perseguição aos narcotraficantes, desencadeou manifestações em várias localidades do estado, com ataques a instalações oficiais.

O prefeito de 40 anos era do partido oficial Morena, mas foi eleito como independente após não ser designado como candidato.

