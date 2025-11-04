Assine
Lanterna do Italiano, Fiorentina demite técnico Stefano Pioli

A Fiorentina, lanterna do Campeonato Italiano com apenas quatro pontos em dez rodadas, anunciou a demissão do técnico Stefano Pioli nesta terça-feira (4), depois de um ano e quatro meses de trabalho.

Daniele Galloppa comandará interinamente a equipe toscana, que ainda não venceu nenhum jogo nesta edição da Serie A.

Os quatro empates e seis derrotas são o pior começo da 'Viola' no campeonato em seus 99 anos de história.

Pioli é o terceiro técnico a cair no futebol italiano nesta temporada, depois das saídas de Igor Tudor da Juventus e de Patrick Vieira do Genoa, ambos demitidos nos últimos dias.

