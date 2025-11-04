Pauta especial da AFP antes da COP30

Líderes mundiais se reúnem esta semana em Belém, no Pará, antes da cúpula climática da ONU, conhecida como COP30, que será realizada na mesma cidade de 10 a 21 de novembro.

A AFP publicará uma série de matérias ao longo desta semana relacionadas a este importante evento anual.

Abaixo estão as matérias enviadas nesta terça-feira:

Emissões de gases do efeito estufa aumentaram 2,3% em 2024, novo recorde

As emissões de gases do efeito estufa no mundo aumentaram 2,3% em 2024 na comparação com o ano anterior, segundo novos dados da ONU, que voltou a pedir mais esforços aos países mais poluentes.

Por que chef paraense se recusou a cozinhar menu vegano para o príncipe William

O chef paraense Saulo Jennings sente tamanha paixão pelos sabores da floresta amazônica — como o pirarucu — que se recusou a preparar um jantar vegano para a cerimônia de entrega de prêmios ambientais organizada pelo príncipe William, da Inglaterra.

Maior emissor, mas recordista em energia renovável: o balanço climático da China

A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa que ameaçam o planeta, mas também é o país com o maior número de fontes de energia renovável instaladas e o maior número de veículos elétricos em circulação.

Sobre a mesa da COP30: menos emissões, mais florestas e dinheiro

A conferência climática da ONU, que acontecerá de 10 a 21 de novembro, em Belém, será a primeira na Amazônia, e vai marcar uma década do Acordo de Paris. Mas, além do seu simbolismo, o que estará em pauta?

