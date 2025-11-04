Assine
Coreia do Norte envia 5.000 soldados à Rússia para reconstruir infraestruturas, diz Seul

04/11/2025 11:08

A Coreia do Norte enviou aproximadamente 5.000 soldados para a Rússia para auxiliar na "reconstrução de infraestruturas", afirmou um parlamentar sul-coreano nesta terça-feira (4), após uma reunião com os serviços de inteligência de Seul. 

"Cerca de 5.000 soldados da construção norte-coreanos foram enviados para a Rússia em etapas desde setembro e espera-se que sejam mobilizados para a reconstrução de infraestruturas", disse o parlamentar sul-coreano Lee Seong-kweun a jornalistas. 

Segundo Lee, os serviços de inteligência estimam que 10.000 soldados norte-coreanos estejam atualmente posicionados perto da fronteira russo-ucraniana. 

A Coreia do Norte, liderada por Kim Jong-un, enviou milhares de soldados para lutar ao lado das forças russas na Ucrânia. 

Pelo menos 600 soldados norte-coreanos morreram na guerra da Ucrânia, que começou com a invasão russa em 2022, e vários milhares ficaram feridos, segundo estimativas sul-coreanas. 

Analistas acreditam que, em troca do envio de tropas, a Rússia está fornecendo à Coreia do Norte ajuda financeira, tecnologia militar, além de alimentos e energia. 

Segundo a Equipe Multilateral de Monitoramento de Sanções, a Coreia do Norte planeja enviar 40.000 trabalhadores para a Rússia, "incluindo diversas delegações de especialistas em tecnologia da informação".

