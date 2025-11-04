Assine
Internacional

Nvidia e Deutsche Telekom investirão um bilhão de euros em IA na Alemanha

Repórter
04/11/2025 10:45

A operadora de telecomunicações Deutsche Telekom e o gigante americano de semicondutores Nvidia investirão um bilhão de euros (6,16 bilhões de reais) na Alemanha em inteligência artificial, anunciaram ambas as empresas nesta terça-feira (4).

O projeto será lançado no primeiro trimestre de 2026 para criar "uma infraestrutura soberana segura e potente" de IA voltada para "grandes organizações, pequenas e médias empresas e startups", indicou o comunicado.

A Deutsche Telekom construirá em Munique um centro de processamento de dados, equipado com aplicativos desenvolvidos pelo gigante alemão de software SAP, incluindo tecnologias de IA.

Os dados dos clientes serão armazenados na Alemanha, um ponto crucial em um momento em que a Europa tenta reduzir sua dependência tecnológica da China e dos Estados Unidos.

As instalações serão subterrâneas e, segundo seus responsáveis, serão alimentadas 100% com energia renovável.

As empresas envolvidas no projeto destacaram a "proteção, segurança e confiabilidade dos dados", uma questão cada vez mais importante para os governos europeus.

O projeto está inserido na iniciativa nacional "Made 4 Germany", que reúne mais de uma centena de empresas e tem como objetivo reforçar a competitividade industrial alemã e a digitalização de sua economia.

kas-lep/pc/mb/dd/aa

