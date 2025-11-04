Assine
Laurent Mauvignier recebe prêmio Goncourt de literatura na França

04/11/2025 10:32

Laurent Mauvignier venceu, nesta terça-feira (4), o prêmio Goncourt 2025, a distinção literária de maior prestígio da França, por seu romance "La maison vide" (A casa vazia, em tradução livre), publicado pela Éditions de Minuit.

O autor, de 58 anos, venceu o prêmio na primeira votação.

O anúncio ocorreu durante um almoço com os dez membros do júri da Academia Goncourt no restaurante Drouant, perto da Ópera de Paris. 

Na ocasião, os jurados usavam um distintivo em apoio ao escritor argelino Boualem Sansal, atualmente preso em seu país. 

O prêmio Renaudot, concedido em paralelo, foi atribuído a Adélaide de Clermont-Tonnerre por "Je voulais vivre" (Eu queria viver, sem tradução para o português), enquanto o Renaudot de ensaio premiou Alfred de Montesquiou por "Le crépuscule des hommes" (O crepúsculo dos homens, em tradução livre), publicado pela editora Robert Laffont.

jri-jfg-jt/vg/sp/pcl/mab/jvb/yr/aa

Tópicos relacionados:

franca literatura premio

