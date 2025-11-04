Assine
Internacional

Terremoto no norte do Afeganistão deixa 27 mortos e quase 1.000 feridos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 10:32

O terremoto de magnitude 6,3 que atingiu o norte do Afeganistão na segunda-feira (3) deixou 27 mortos, segundo um balanço atualizado divulgado nesta terça-feira (4) pelo Ministério da Saúde, que anunciou o fim das operações de resgate. 

A maioria das vítimas estava nas províncias de Balkh e Samangan, o epicentro do terremoto, no distrito de Kholm, disse Sharafat Zaman, porta-voz do ministério. 

De acordo com a fonte, 27 pessoas morreram e 956 ficaram feridas. A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (ANDMA) havia declarado anteriormente que apenas uma minoria dos feridos apresentava ferimentos graves. 

As autoridades enfatizaram que "graças aos esforços significativos e à resposta rápida de todas as instituições competentes, as operações de resgate nas áreas afetadas foram concluídas", disse Zaman em um comunicado. 

Em Kholm, um correspondente da AFP observou moradores removendo os escombros de suas casas destruídas pelo terremoto, sob a chuva. 

A companhia nacional de eletricidade informou que continuará reparando as linhas danificadas, que causaram apagões na região.

