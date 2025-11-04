Programa Mundial de Alimentos ajudou quase um milhão de pessoas em Gaza desde o cessar-fogo

Quase um milhão de pessoas receberam ajuda do Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde o início do cessar-fogo em Gaza, anunciou uma representante nesta terça-feira (4), reiterando seu apelo pela reabertura de todas as passagens de fronteira para o território.

"Três semanas e meia após o cessar-fogo em Gaza, distribuímos cestas básicas para cerca de um milhão de pessoas em toda a Faixa de Gaza", disse a porta-voz do PMA, Abeer Etefa, a jornalistas em Genebra.

Ela enfatizou que, para ampliar as operações ao nível necessário, de acordo com os compromissos da agência, é preciso melhorar o acesso, principalmente por meio de mais passagens de fronteira e rotas principais dentro de Gaza.

O PMA estabeleceu a meta de alcançar 1,6 milhão de pessoas.

"Temos apenas duas passagens de fronteira operacionais", acrescentou Etefa, pedindo a reabertura das passagens para a parte norte do território "para estabilizar os mercados e atender às necessidades da população".

Embora o consumo de alimentos tenha melhorado ligeiramente graças à ajuda humanitária e à passagem de caminhões comerciais, permanece muito abaixo dos níveis pré-conflito, observou.

As famílias consomem principalmente cereais e leguminosas, enquanto carne, ovos, vegetais e frutas são muito escassos. Atualmente, o PMA possui 44 pontos de distribuição operacionais em Gaza, de um total planejado de 145.

Além disso, cerca de 700 mil pessoas recebem pão diariamente, produzido por 17 padarias industriais apoiadas pelo programa — nove no sul e centro de Gaza e oito no norte.

A agência também informou que 200 mil pessoas em Gaza agora recebem transferências e vouchers digitais para comprar alimentos e produtos essenciais em mercados locais.

ag/apo/jpa/mab/jvb/aa