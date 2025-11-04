Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Programa Mundial de Alimentos ajudou quase um milhão de pessoas em Gaza desde o cessar-fogo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 10:08

compartilhe

SIGA

Quase um milhão de pessoas receberam ajuda do Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde o início do cessar-fogo em Gaza, anunciou uma representante nesta terça-feira (4), reiterando seu apelo pela reabertura de todas as passagens de fronteira para o território.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Três semanas e meia após o cessar-fogo em Gaza, distribuímos cestas básicas para cerca de um milhão de pessoas em toda a Faixa de Gaza", disse a porta-voz do PMA, Abeer Etefa, a jornalistas em Genebra. 

Ela enfatizou que, para ampliar as operações ao nível necessário, de acordo com os compromissos da agência, é preciso melhorar o acesso, principalmente por meio de mais passagens de fronteira e rotas principais dentro de Gaza. 

O PMA estabeleceu a meta de alcançar 1,6 milhão de pessoas. 

"Temos apenas duas passagens de fronteira operacionais", acrescentou Etefa, pedindo a reabertura das passagens para a parte norte do território "para estabilizar os mercados e atender às necessidades da população". 

Embora o consumo de alimentos tenha melhorado ligeiramente graças à ajuda humanitária e à passagem de caminhões comerciais, permanece muito abaixo dos níveis pré-conflito, observou. 

As famílias consomem principalmente cereais e leguminosas, enquanto carne, ovos, vegetais e frutas são muito escassos. Atualmente, o PMA possui 44 pontos de distribuição operacionais em Gaza, de um total planejado de 145.

Além disso, cerca de 700 mil pessoas recebem pão diariamente, produzido por 17 padarias industriais apoiadas pelo programa — nove no sul e centro de Gaza e oito no norte. 

A agência também informou que 200 mil pessoas em Gaza agora recebem transferências e vouchers digitais para comprar alimentos e produtos essenciais em mercados locais.

ag/apo/jpa/mab/jvb/aa

Tópicos relacionados:

conflito fome israel onu palestinos saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay