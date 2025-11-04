Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nigéria afirma que sua Constituição não tolera perseguição religiosa, após ameaça de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 09:08

compartilhe

SIGA

O governo nigeriano afirmou, nesta terça-feira (4), que sua Constituição não permite a perseguição religiosa, após a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de intervenção militar no país africano devido ao "assassinato de cristãos".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"É impossível que a perseguição religiosa seja apoiada de qualquer forma pelo governo da Nigéria, em qualquer nível", declarou o ministro das Relações Exteriores, Yusuf Tuggar, em uma coletiva de imprensa em Berlim. 

Esta é a primeira reação de uma autoridade de alto escalão do país do oeste da África após os alertas de Trump no domingo. 

O magnata republicano afirmou nas redes sociais, durante o fim de semana, que havia solicitado ao Pentágono o desenvolvimento de um possível plano de ataque à Nigéria. Mais tarde, justificou a declaração dizendo que "eles estão matando cristãos, e estão matando-os em grande número". 

No entanto, Tuggar afirmou que a Nigéria tem um "compromisso constitucional com a liberdade religiosa e o Estado de Direito". 

O país mais populoso da África, dividido quase igualmente entre um sul predominantemente cristão e um norte muçulmano, é palco de inúmeros conflitos que, segundo especialistas, matam fiéis de ambas as religiões, muitas vezes sem distinção.

Mas as denúncias de "perseguição" a cristãos na Nigéria têm repercutido online entre a direita americana e europeia nos últimos meses. 

Acompanhado por seu homólogo alemão, Johann Wadephul, Tuggar alertou contra qualquer tentativa de dividir a Nigéria com base em questões religiosas. 

Trump não sugeriu nenhuma divisão do país por motivos religiosos, mas afirmou, sem apresentar provas, que "milhares de cristãos estão sendo assassinados e islamistas radicais são responsáveis por esse massacre".

burs-sn/kjm/arm/jvb/aa/fp

Tópicos relacionados:

alemanha eua nigeria politica religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay