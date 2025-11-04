Secretário-geral da ONU denuncia 'violações' do cessar-fogo em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou nesta terça-feira (4) as violações do cessar-fogo instaurado após dois anos de guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Em declarações à imprensa à margem da segunda cúpula para o desenvolvimento social em Doha, Guterres afirmou que está "profundamente preocupado com as contínuas violações do cessar-fogo em Gaza".

"Devem parar e todas as partes devem cumprir as decisões da primeira fase do acordo de paz", destacou.

csp/jsa/jvb/pb/fp