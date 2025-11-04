Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Secretário-geral da ONU denuncia 'violações' do cessar-fogo em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 07:12

compartilhe

SIGA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou nesta terça-feira (4) as violações do cessar-fogo instaurado após dois anos de guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em declarações à imprensa à margem da segunda cúpula para o desenvolvimento social em Doha, Guterres afirmou que está "profundamente preocupado com as contínuas violações do cessar-fogo em Gaza".

"Devem parar e todas as partes devem cumprir as decisões da primeira fase do acordo de paz", destacou.

csp/jsa/jvb/pb/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia gaza hamas israel onu palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay