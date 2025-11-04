Tufão Kalmaegi deixa cinco mortos e milhares de deslocados nas Filipinas

Pelo menos cinco pessoas morreram e milhares foram deslocadas no centro das Filipinas após as chuvas provocadas pelo tufão Kalmaegi, informaram as autoridades nesta terça-feira.

Vilarejos inteiros da ilha de Cebu ficaram inundados. Vídeos verificados pela AFP mostram carros, caminhões e contêineres de transporte arrastados pelas águas.

Nas 24 horas anteriores à chegada do Kalmaegi, a área ao redor da capital provincial, a Cidade de Cebu, registrou 183 milímetros de chuva, muito acima da média mensal de 131 milímetros, informou à AFP a meteorologista Charmagne Varilla.

"A situação em Cebu não tem precedentes", afirmou a governadora provincial Pamela Baricuatro no Facebook. "Esperávamos que os ventos representassem o perigo, mas (...) é a água que realmente coloca nossa população em risco. As águas são devastadoras", acrescentou.

A secretária para a gestão de desastres, Ethel Minoza, disse à AFP que os corpos de duas crianças foram recuperados na Cidade de Cebu, onde as equipes de emergência tentavam ajudar os moradores bloqueados pelas enchentes.

As autoridades confirmaram mais três mortes em outras localidades, incluindo um idoso na província de Leyte e um homem atingido por uma árvore em Bohol.

Don del Rosario, 28 anos, foi um dos moradores que buscou refúgio nos telhados e partes elevadas das casas na Cidade de Cebu durante a tempestade.

"A água subiu muito rápido. Pelo que me disseram, a enchente começou por volta das 3h00. Às 4h00 já estava fora de controle, as pessoas não conseguiam sair de suas casas", comentou.

Centenas de pessoas vivem em barracas desde o terremoto de 6,9 graus de magnitude que abalou Cebu no final de setembro.

As Filipinas enfrentam a média de 20 tempestades e tufões todos os anos, em particular em áreas propensas a desastres, onde milhões de pessoas vivem em condições de pobreza.

Os cientistas alertam que as tempestades são cada vez mais frequentes e potentes devido às mudanças climáticas causadas pelo ser humano.

cgm-cwl/mjw/mas-arm/jvb/fp