Nintendo aumenta objetivo de vendas do Switch 2

04/11/2025 06:24

A Nintendo anunciou nesta terça-feira que espera vender 19 milhões de consoles Switch 2 no atual ano fiscal, acima da meta anterior de 15 milhões.

O Switch 2 tornou-se o console de jogos eletrônicos mais vendido do mundo após seu lançamento em junho.

"O dispositivo tem vendas fortes desde seu lançamento", comentou a Nintendo, que aumentou a projeção de lucros anuais de 300 bilhões de ienes para 350 bilhões (2,3 bilhões de dólares, 12,3 bilhões de reais).

As vendas dos jogos "Mario Kart World" e "Donkey Kong Bananza" estão crescendo de forma constante, afirmou a empresa japonesa.

"Vamos tentar manter o momento de lançamento de títulos e com títulos novos contínuos para expandir a base de usuários da plataforma", acrescentou a empresa. 

A Nintendo diversificou suas atividades com filmes de sucesso e parques temáticos, mas os consoles continuam sendo o principal negócio.

A popularidade do console original Switch disparou durante a pandemia, com destaque para jogos como "Animal Crossing".

O Switch 1 vendeu 154 milhões de unidades desde seu lançamento em 2017, o terceiro console mais vendido de todos os tempos, atrás do PlayStation 2 da Sony e do Nintendo DS. 

A Nintendo afirmou que vendeu mais de 10 milhões de consoles Switch 2 no primeiro semestre do período 2025-2026.

