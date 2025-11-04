Número de mortos por inundações no Vietnã sobe para 40; tufão se aproxima do país

O número de mortos após uma semana de inundações e chuvas intensas no centro do Vietnã subiu para 40 nesta terça-feira, informaram as autoridades, no momento em que o potente tufão Kalmaegi se aproxima da região devastada.

A região central do país asiático registrou nos últimos dias chuvas torrenciais que transformaram ruas em canais e inundaram alguns dos locais históricos mais visitados do país.

Em 24 horas, o país registrou até 1,7 metro de chuva, um recorde nacional.

As mortes aconteceram nas províncias de Hue, Da Nang, Lam Dong e Quang Tri, segundo a agência de gestão de desastres do Ministério do Meio Ambiente, que também informou o balanço de seis pessoas desaparecidas.

O país se prepara para a chegada do tufão Kalmaegi, que, segundo a meteorologia, deve tocar o solo na próxima sexta-feira.

O Vietnã é cenário de chuvas torrenciais entre junho e setembro, mas evidências científicas identificaram um padrão de mudança climática provocada pelo homem que torna as condições extremas mais frequentes e destrutivas.

Todos os anos, quase 10 tufões ou tempestades tropicais em média afetam o país, diretamente ou em alto-mar, mas o Kalmaegi será o 13º em 2025.

A tempestade afeta atualmente as Filipinas, onde provocou cinco mortes e o deslocamento de centenas de milhares de pessoas.

Kalmaegi pode atingir a costa do Vietnã com ventos de até 166 km/h, segundo o serviço meteorológico local.

tmh/tym/jts/mtp/arm/jvb/fp