Internacional

Autoridades apoiadas pelo Exército do Sudão examinam proposta de trégua dos EUA

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 06:12

O Conselho de Segurança e Defesa do Sudão, apoiado pelo Exército, se reunirá nesta terça-feira (4) para examinar uma proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos, informou uma fonte governamental à AFP.

Pouco mais de uma semana após milícias paramilitares tomarem a importante cidade de El Fasher, "o Conselho de Segurança e Defesa celebrará hoje uma reunião para debater a proposta de trégua dos Estados Unidos", afirmou a fonte, que pediu anonimato.

conflito diplomacia eua refugiados sudao

