República Dominicana adia Cúpula das Américas por 'situação da região'

O governo da República Dominicana informou nesta segunda-feira (3) que a Cúpula das Américas prevista para dezembro será adiada para 2026 após uma "análise cuidadosa" da "situação da região", abalada pela mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe.

As operações de combate ao tráfico de drogas nas quais os Estados Unidos realizaram ataques contra diversas embarcações no Caribe e no Pacífico, com saldo de pelo menos 65 mortes, têm gerado crescente tensão na América Latina, especialmente com Venezuela e Colômbia.

"Depois de uma análise cuidadosa da situação na região, o Governo dominicano decidiu adiar para o próximo ano a realização da Décima Cúpula das Américas", detalhou o Ministério das Relações Exteriores do país caribenho em comunicado, após consultas com seus principais parceiros, incluindo os Estados Unidos.

O evento, marcado originalmente para entre 1º e 6 de dezembro de 2025, será adiado para 2026 e serão reutilizados os recursos arrecadados para esta edição. "Todos os recursos investidos até a data servirão para o próximo ano, incluindo as reuniões hemisféricas programadas em nosso país", acrescenta a nota.

Os organizadores farão novas consultas sobre uma data e indicaram que "ampliarão o diálogo" para incluir os novos governos "democraticamente eleitos que surjam", depois que Venezuela, Cuba e Nicarágua foram excluídos desta edição e da anterior por serem considerados "regimes ditatoriais".

Em meados de outubro, os governos de México e Colômbia anunciaram que não compareceriam à cúpula em Santo Domingo por desaprovarem essas três exclusões e, com isso, pelo menos cinco países estariam ausentes.

ssc-bc/atm/rpr