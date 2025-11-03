Congresso do Peru inicia investigação contra legisladora 'corta-unhas'

O Congresso do Peru investigará por suposta falta de ética a parlamentar que teve as unhas dos pés cortadas por um assessor enquanto falava ao telefone, deitada no sofá de seu gabinete.

A Comissão de Ética aprovou a investigação nesta segunda-feira (3). A divulgação de uma foto da congressista Lucinda Vásquez, de 67 anos, integrante de um pequeno partido de esquerda, abalou a opinião pública na semana passada e gerou um novo escândalo na classe política.

"Por maioria, a Comissão de Ética aprovou a denúncia de ofício que permitirá iniciar as investigações correspondentes sobre os fatos que envolvem a congressista Lucinda Vásquez", informou o Parlamento na rede social X.

A comissão terá 20 dias para investigar o caso e, depois, debater uma eventual sanção, que pode suspendê-la e deixá-la sem salário por até 120 dias.

A polêmica foto foi tirada em 6 de novembro de 2024, mas só foi divulgada pelo programa Cuarto Poder há oito dias.

Rapidamente, a imagem se tornou viral com hashtags como "a congressista corta-unhas".

Vásquez compareceu à comissão e declarou concordar com a investigação. "Que siga seu processo de investigação, as conclusões serão apresentadas lá", disse.

Há uma semana, Vásquez alegou que o "contexto" da imagem foi distorcido e negou ter "obrigado ou humilhado" seus funcionários. A parlamentar atribuiu a divulgação da foto a uma "vingança" de ex-colaboradores de seu gabinete.

O episódio causa indignação enquanto ainda ecoam os reflexos da recente crise política.

Em 10 de outubro, o Congresso destituiu a presidente Dina Boluarte devido a uma onda de insegurança e a substituiu pelo então chefe do Parlamento, José Jerí.

Antes da destituição de Boluarte, a desaprovação do Congresso era de 95%, segundo o instituto Ipsos. Na pesquisa da semana passada, a desaprovação foi de 81%.

cm/ljc/db/lm/rpr