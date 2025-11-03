Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Congresso do Peru inicia investigação contra legisladora 'corta-unhas'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/11/2025 22:18

compartilhe

SIGA

O Congresso do Peru investigará por suposta falta de ética a parlamentar que teve as unhas dos pés cortadas por um assessor enquanto falava ao telefone, deitada no sofá de seu gabinete.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Comissão de Ética aprovou a investigação nesta segunda-feira (3). A divulgação de uma foto da congressista Lucinda Vásquez, de 67 anos, integrante de um pequeno partido de esquerda, abalou a opinião pública na semana passada e gerou um novo escândalo na classe política.

"Por maioria, a Comissão de Ética aprovou a denúncia de ofício que permitirá iniciar as investigações correspondentes sobre os fatos que envolvem a congressista Lucinda Vásquez", informou o Parlamento na rede social X.

A comissão terá 20 dias para investigar o caso e, depois, debater uma eventual sanção, que pode suspendê-la e deixá-la sem salário por até 120 dias.

A polêmica foto foi tirada em 6 de novembro de 2024, mas só foi divulgada pelo programa Cuarto Poder há oito dias.

Rapidamente, a imagem se tornou viral com hashtags como "a congressista corta-unhas".

Vásquez compareceu à comissão e declarou concordar com a investigação. "Que siga seu processo de investigação, as conclusões serão apresentadas lá", disse.

Há uma semana, Vásquez alegou que o "contexto" da imagem foi distorcido e negou ter "obrigado ou humilhado" seus funcionários. A parlamentar atribuiu a divulgação da foto a uma "vingança" de ex-colaboradores de seu gabinete.

O episódio causa indignação enquanto ainda ecoam os reflexos da recente crise política.

Em 10 de outubro, o Congresso destituiu a presidente Dina Boluarte devido a uma onda de insegurança e a substituiu pelo então chefe do Parlamento, José Jerí.

Antes da destituição de Boluarte, a desaprovação do Congresso era de 95%, segundo o instituto Ipsos. Na pesquisa da semana passada, a desaprovação foi de 81%.

cm/ljc/db/lm/rpr

Tópicos relacionados:

governo parlamento peru politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay