Sunderland empata em 1 a 1 com o Everton

03/11/2025 19:56

o recém-promovido Sunderland se aproximou do pódio da Premier League ao empatar em 1 a 1 com o Everton nesta segunda-feira (3), na partida de encerramento da 10ª rodada do Campeonato Inglês.

O Sunderland do técnico francês Régis le Bris, que tinha a possibilidade de assumir a vice-liderança em caso de vitória, terá que se contentar com um quarto lugar na tabela com 18 pontos, mesma pontuação de Liverpool (3º) e Bournemouth (5º). Na próxima rodada, recebe no sábado o líder Arsenal.

O Everton, que sobe uma posição na tabela (14º com 12 pontos), vinha de duas derrotas para Manchester City e Tottenham.

Iliman Ndiaye (15') abriu o placar para o Everton, mas o Sunderland empatou logo após o intervalo com um chute de Granit Xhaka que desviou em um defensor (46').

Nos acréscimos, o jovem argentino Carlos Alcaraz, ex-Flamengo, teve a oportunidade de dar os três pontos para o Everton, mas acabou desperdiçando a boa chance.

O Sunderland segue sem perder em casa na temporada (3 vitórias, 2 empates).

