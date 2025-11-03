Assine
Internacional

Gyökeres sofre lesão muscular e não viaja com Arsenal para Praga

03/11/2025 19:20

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, se mostrou "preocupado" nesta segunda-feira (3) após a lesão muscular sofrida no fim de semana pelo atacante sueco Viktor Gyökeres, desfalque para a partida de terça-feira contra o Slavia Praga.

"[Gyökeres] não está disponível, não treinou hoje e temos que fazer outros testes e exames nos próximos dias para determinar a gravidade da lesão", declarou Arteta na conferência de imprensa na véspera do jogo.

No sábado, o centroavante de 27 anos foi substituído no intervalo da partida contra o Burnley (2-0), depois de ter marcado o primeiro dos dois gols do Arsenal.

A ausência do sueco é um problema para Arteta. O setor ofensivo dos Gunners já sofre com as lesões de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Noni Madueke e Kai Havertz.

Contratado para esta temporada por 76 milhões de euros, o ex-jogador do Sporting de Lisboa se adaptou bem ao ataque do Arsenal, atual líder da Premier League.

O clube londrino também vai bem na Liga dos Campeões, com três vitórias nos três primeiros jogos.

