Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Após saída de Vieira, Genoa vence primeira na Serie A

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/11/2025 18:56

compartilhe

SIGA

O Genoa, que demitiu o técnico francês Patrick Vieira no sábado, conquistou sua primeira vitória da temporada no Campeonato Italiano neste segunda-feira (3) contra o Sassuolo (2-1), em jogo válido pela 10ª rodada da competição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ruslan Malinovskiy (18') e Leo Oestigaard (90'+3) marcaram os gols da equipe genovesa, dirigida nessa partida por dois de seus ex-jogadores, Roberto Murgita e Domenico Criscito.

Com o resultado, o Genoa deixou a última posição e assume o 18º lugar na tabela com seis pontos, mesma pontuação do Pisa (17º).

O decano dos clubes italianos de futebol vivia até esta segunda-feira o pior início da competição de sua história, com três empates e seis derrotas.

Segundo a imprensa italiana, o ex-jogador italiano Daniele De Rossi é o favorito para assumir o comando técnico da equipe.

jr/dar/iga/ag/am

Tópicos relacionados:

fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay