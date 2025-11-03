Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Não maltratamos' trinitenses na Venezuela, diz ministro do Interior

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/11/2025 18:22

compartilhe

SIGA

A Venezuela "não faz nada de mal" aos cidadãos de Trinidad e Tobago que vivem ou visitam o país, disse nesta segunda-feira (3) o ministro do Interior Diosdado Cabello, diante do anúncio de deportações de venezuelanos pelo arquipélago vizinho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trinidad e Tobago anunciou a deportação de imigrantes em situação irregular, em meio a uma crise com a Venezuela por ter recebido o contratorpedeiro americano USS Gravely para exercícios militares. Caracas classificou as manobras em frente à seu litoral como "provocação".

Os venezuelanos formam a principal comunidade de imigrantes no arquipélago de 1,4 milhão de habitantes.

A relação bilateral começou a se deteriorar com a chegada ao poder da primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar, aliada de Washington e contrária à imigração venezuelana.

"A Venezuela, como sempre, se reserva o direito de tomar as ações cabíveis. Eles que vejam o que fazem com os venezuelanos que estão lá. Nós temos muitos trinitenses aqui e não fazemos nada de mal a eles, nada”, disse Cabello durante entrevista coletiva em Caracas.

Cabello afirmou que Venezuela e Trinidad e Tobago mantêm uma relação histórica. "Nós não maltratamos o povo de Trinidad porque são irmãos, irmãs", acrescentou.

O ministro da Segurança Nacional de Trinidad e Tobago determinou em um memorando, ao qual a AFP teve acesso na terça-feira passada, que "todos os imigrantes ilegais detidos sejam mantidos sob custódia" para "a implementação de um exercício de deportação em massa".

No mesmo dia, o Parlamento venezuelano declarou Persad-Bissessar persona non grata. Um dia antes, o presidente venezuelano Nicolás Maduro rompeu os acordos de gás da Venezuela com Trinidad e Tobago.

mbj/pgf/dga/lm/rpr

Tópicos relacionados:

diplomacia e imigracao tobago trinidad venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay