Pauta de videográficos

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 530 ficaram feridas em um terremoto de 6,3 graus de magnitude que atingiu o norte do Afeganistão nesta segunda-feira (3), dois meses após um tremor letal na região leste do país.

- Magnitude e intensidade dos terreomotos. - REENVIO DISPONÍVEL

- Os três principais tipos de falhas geológicas. - REENVIO DISPONÍVEL

