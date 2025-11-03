Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Pauta de videográficos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/11/2025 16:48

compartilhe

SIGA

* Afeganistão-terremoto

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 530 ficaram feridas em um terremoto de 6,3 graus de magnitude que atingiu o norte do Afeganistão nesta segunda-feira (3), dois meses após um tremor letal na região leste do país.

Videográficos disponíveis: 

- Magnitude e intensidade dos terreomotos. -  REENVIO DISPONÍVEL

- Os três principais tipos de falhas geológicas. -  REENVIO DISPONÍVEL 

Maria Cecilia REZENDE 

Gráficos

Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031-000 

Rio de Janeiro

Tel : +55 21 2217 0025

Tópicos relacionados:

afeganistao terremoto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay