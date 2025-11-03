Vitor Roque e volta de Fabinho são novidades da convocação da Seleção para data Fifa

O aparecimento do atacante Vitor Roque e o retorno do volante Fabinho, após quase três anos de ausência, são as novidades na convocação anunciada nesta segunda-feira (3) pela Seleção Brasileira para os amistosos que disputará neste mês contra Senegal e Tunísia.

O Brasil enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, e três dias depois jogará contra a Tunísia no estádio Pierre-Mauroy, em Lille, no nordeste da França, em sua fase de preparação para a Copa do Mundo do próximo ano.

Vitor Roque, de 20 anos, está tendo uma temporada brilhante com o Palmeiras, com 13 gols e três assistências no Campeonato Brasileiro e quatro gols na Copa Libertadores, torneio no qual o Verdão enfrentará o Flamengo na final em 29 de novembro.

"Ele está indo muito bem", disse sobre o atacante o técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti.

O centroavante tem apenas uma partida em seu histórico pela seleção, em 2023, sob o comando do interino Ramon Menezes.

Uma das surpresas apresentadas por Ancelotti foi o retorno do volante Fabinho (Al-Ittihad, Arábia Saudita), de 32 anos, que não era convocado desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Neymar, que reapareceu no fim de semana pelo Santos após uma lesão, continua fora da lista.

Ancelotti também convocou um estreante: o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia.

A estrela Vinícius Júnior e a joia Estevão voltam a figurar entre as opções ofensivas, enquanto o capitão, o zagueiro Marquinhos, retorna após perder por lesão os amistosos de outubro contra adversários asiáticos — uma vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul em Seul e uma inédita derrota por 3 a 2 para o Japão em Tóquio.

Convocação:

Goleiros: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores e laterais: Alex Sandro (Palmeiras), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasco da Gama) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estevão e João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Vinícius Júnior e Rodrygo (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras).

erc/ag/am