Sinner supera Alcaraz em disputa apertada para terminar ano como nº1

O tenista italiano Jannik Sinner recuperou a posição de número 1 do mundo, graças ao título no Masters 1000 de Paris conquistado no domingo, e mantém acirrada a disputa com o espanhol Carlos Alcaraz para ver quem irá terminar o ano à frente no ranking ATP.

Sinner supera por 250 pontos Alcaraz, que foi surpreendentemente eliminado na primeira rodada do torneio parisiense.

Este último grande torneio do ano serviu também para conceder três vagas no ATP Finals que será disputado a partir de domingo em Turim.

Os americanos Taylor Fritz e Ben Shelton e o australiano Alex de Miñaur garantiram presença no torneio que reunirá os oito melhores tenistas do ano, para o qual já estavam classificados Sinner, Alcaraz, o alemão Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic.

A última vaga ficará com o canadense Félix Auger-Aliassime, que disputou a final do Masters 1000 de Paris, ou com o italiano Lorenzo Musetti, que precisa vencer o ATP 250 de Atenas nesta semana para jogar em Turim.

-- Ranking ATP em 3 de novembro de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 5.560

4. Taylor Fritz (USA) 4.375

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580

6. Ben Shelton (USA) 3.970 (+1)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (-1)

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 (-1)

10. Casper Ruud (NOR) 3.235 (-1)

11. Jack Draper (GBR) 2.990

12. Daniil Medvedev (RUS) 2.960 (+1)

13. Alexander Bublik (KAZ) 2.870 (+3)

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635 (+1)

15. Holger Rune (DEN) 2.590 (-3)

16. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (+1)

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+1)

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320 (-4)

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (USA) 2.100

21. Francisco CErúndolo (ARG) 2.085

...

24. Joao Fonseca (BRA) 1.665 (+4)

36. Jaume Munar (ESP) 1.395

45. Sebastián Báez (ARG) 1.155 (-2)

48. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.078 (+1)

60. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 920 (-2)

61. Francisco Comesaña (ARG) 904 (+74)

74. Mariano Navone (ARG) 785 (+12)

86. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 718 (+2)

89. Alejandro Tabilo (CHI) 696 (-7)

91. Pablo Carreño (ESP) 681 (+6)

94. Roberto Bautista (ESP) 670 (+2)

95. Pedro Martínez (ESP) 668 (-3)

100. Thiago Agustín Tirante (ARG) 649 (+2)

-- Classificação do The Race em 3 de novembro para disputar o ATP finals de Turim (somente os oito melhores se classificam):

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.050 pts - CLASSIFICADO -

2. Jannik Sinner (ITA) 10.000 - CLASSIFICADO -

3. Alexander Zverev (GER) 4.960 - CLASSIFICADO -

4. Novak Djokovic (SRB) 4.580 - CLASSIFICADO -

5. Ben Shelton (USA) 3.970 - CLASSIFICADO -

6. Taylor Fritz (USA) 3.935 - CLASSIFICADO -

7. Alex De Miñaur (AUS) 3.935 - CLASSIFICADO -

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845

-------------------------------

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685

ig/mcd/an/am