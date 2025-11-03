Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Swiatek sofre derrota para Rybakina, que se aproxima das semis do WTA Finals

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/11/2025 15:02

compartilhe

SIGA

A nº2 do mundo Iga Swiatek foi derrotada no WTA Finals por Elena Rybakina (nº6), que se impôs em três sets, parciais de 3-6, 6-1, 6-0, nesta segunda-feira (3) em Riade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com duas vitórias em dois jogos na capital da Arábia Saudita, a cazaque, que derrotou no sábado a americana Amanda Anisimova (nº4), deu um grande passo para garantir uma vaga nas semifinais.

Rybakina, uma das jogadoras em melhor fase neste fim de temporada no circuito -quartas em Wuhan, campeã em Ningbo, semifinais em Tóquio- derrotou Swiatek pela primeira vez na temporada, na qual perdeu para a polonesa em quatro ocasiões.

No retrospecto histórico entre as duas tenistas, Swiatek leva vantagem com seis vitória, contra cinco de Rybakina.

chc/gk/iga/mcd/am

Tópicos relacionados:

eua pol tenis wta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay