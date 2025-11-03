Único sobrevivente do acidente da Air India afirma viver traumatizado

O único sobrevivente do acidente da Air India, que causou 260 mortes em junho de 2025, afirmou viver traumatizado, em uma entrevista divulgada nesta segunda-feira (3) pela BBC.

"Deus me deu a vida, mas tirou toda a minha felicidade", afirma Vishwash Kumar Ramesh, de 39 anos, que também relata ter "perdido tudo" nessa catástrofe e que precisa "lutar" todos os dias.

"Sou o único sobrevivente. Ainda não consigo acreditar. É um milagre", acrescenta este britânico de origem indiana, que vive em Leicester (centro da Inglaterra).

Na entrevista, Vishwash Kumar Ramesh relata o trauma que sofre desde o acidente do Boeing 787 Dreamliner, que caiu durante a decolagem em Ahmedabad, no noroeste da Índia.

O irmão mais novo de Vishwash Kumar Ramesh estava entre os falecidos naquele voo de 12 de junho de 2025 com destino a Londres.

O único sobrevivente do acidente estava sentado na parte dianteira esquerda do avião, muito próximo de uma das saídas de emergência.

As imagens que o mostravam caminhando, atordoado, perto dos destroços do avião deram a volta ao mundo.

Vishwash Kumar Ramesh, que é incapaz de dormir mais de três ou quatro horas por noite, descreveu sua dor mental, assim como seu sentimento de solidão.

O único sobrevivente também relata seus problemas físicos, nos joelhos, ombro, costas e braço, devido às queimaduras.

"Fico sentado sozinho no meu quarto, sem falar com minha esposa nem com meu filho. O que mais gosto é de estar sozinho em casa", relata.

No total, 242 pessoas estavam a bordo do Boeing 787 da Air India quando a aeronave caiu.

Além dos 241 passageiros e membros da tripulação falecidos, 19 habitantes da cidade morreram quando o avião caiu sobre seu bairro.

Em um relatório preliminar publicado em julho, o Escritório Indiano de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) revelou que o fornecimento de querosene para ambos os motores do avião foi interrompido logo após a decolagem.

Essa interrupção provocou uma brusca perda de potência da aeronave, que caiu sobre edifícios próximos ao aeroporto.

ctx-psr/mb/dd/aa