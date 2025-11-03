Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Acusado do ataque no trem na Inglaterra pode estar vinculado a outros três incidentes

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/11/2025 12:02

compartilhe

SIGA

O homem acusado de tentativa de assassinato com faca em um ataque a um trem na Inglaterra no sábado (1º) pode estar ligado a outros três incidentes anteriores em Peterborough (leste), informou a polícia nesta segunda-feira (3). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a polícia, Anthony Williams, de 32 anos, que feriu dez pessoas no ataque ao trem, pode ter estado envolvido em três incidentes na sexta-feira e no sábado, incluindo um em que um menino de 14 anos foi esfaqueado. 

Além do ataque ao trem e dos três incidentes em Peterborough, cidade onde reside, Williams também é suspeito de outro ataque com faca no metrô de Londres na manhã de sábado.

psr/mb/aa

Tópicos relacionados:

armamento assalto crime gb policia transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay