Presidente da Finlândia afirma que começou uma 'nova era das armas nucleares'

AFP
AFP
Repórter
03/11/2025 09:26

O presidente finlandês, Alexander Stubb, declarou nesta segunda-feira (3) que uma "nova era das armas nucleares" começou, após o anúncio dos Estados Unidos na semana passada de que planejavam realizar novos testes atômicos.

Stubb afirmou que a "lógica da dissuasão" e a "estabilidade estratégica entre as superpotências" estão passando por uma transformação. 

"Entramos em uma nova era das armas nucleares, na qual, infelizmente, a importância dessas armas tem aumentado", disse Stubb em um discurso proferido em Helsinque. 

Na semana passada, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos começariam a realizar testes com armas nucleares. 

No entanto, o líder republicano não esclareceu se estava se referindo à realização de explosões nucleares, algo que os Estados Unidos não fazem desde 1992. 

O anúncio aconteceu depois que a Rússia alegou ter testado um novo míssil de cruzeiro com propulsão nuclear, o Burevestnik, e um drone submarino com propulsão nuclear e capacidade nuclear. 

Não há registro de nenhum país, exceto a Coreia do Norte, que tenha realizado uma detonação nuclear nas últimas décadas. 

Rússia e China não realizam testes deste tipo desde 1990 e 1996, respectivamente. 

No domingo, Trump afirmou que países como Rússia e China realizaram testes subterrâneos de armas nucleares, não divulgados ao público, e que os Estados Unidos fariam o mesmo.

"Como podemos construir juntos uma força dissuasora? Como podemos controlar a escalada?", questionou Stubb, observando que essas são questões que um pequeno país como a Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia, agora precisa considerar com seus aliados. 

A nação nórdica aderiu à aliança militar da Otan em 2023, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, encerrando décadas de não alinhamento militar.

