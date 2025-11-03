Suspeito de ataque em trem na Inglaterra é acusado de tentativa de assassinato

O suspeito do ataque com faca no sábado em um trem no leste da Inglaterra foi acusado de tentativa de assassinato contra 10 pessoas, informou nesta segunda-feira (3) a Polícia de Transporte Britânica em um comunicado.

Anthony Williams, 32 anos, deve comparecer ao tribunal de Peterborough (leste da Inglaterra). O suspeito também foi acusado de outra tentativa de assassinato com arma branca, também ocorrida no sábado no metrô de Londres, segundo a polícia.

"Nossa investigação também está analisando outros possíveis crimes relacionados", afirmou o subcomissário de polícia, Stuart Cundy.

"Após as acusações, quero ressaltar a importância de não dizer nem publicar nada que possa colocar em risco ou prejudicar os procedimentos penais em curso ou a integridade da investigação", acrescentou.

Segundo o subcomissário de polícia, "a investigação criminal e o apoio às vítimas são uma prioridade para a Polícia de Transporte Britânica".

O ataque, que deixou 10 feridos, aconteceu em um trem que partiu no sábado às 18h25 (horário local, 15h25 de Brasília) de Doncaster, no norte da Inglaterra, em direção à estação londrina de King's Cross.

A polícia de transportes informou que agentes "embarcaram no trem e detiveram duas pessoas" a princípio, mas apenas uma delas é considerada suspeita do ataque.

Cinco feridos permaneciam hospitalizados nesta segunda-feira. Entre as pessoas internadas está um funcionário da companhia ferroviária, que tentou deter o agressor e se encontra em estado "crítico, mas estável", informou a ministra dos Transportes, Heidi Alexander.

A ministra declarou à Times Radio que o suspeito "não é conhecido pelos serviços policiais antiterrorismo, pelos serviços de segurança, nem pelo programa britânico de prevenção da radicalização terrorista".

Tracy Easton, do Serviço de Promotoria da Coroa, afirmou que a investigação envolve "uma enorme quantidade de evidências, incluindo gravações" de vídeo.

"Sabemos o impacto devastador que os eventos no trem de sábado tiveram e como o incidente chocou todo o país. Nossos pensamentos permanecem com todos os afetados", disse.

