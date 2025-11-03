Renault e Geely anunciam parceria no Brasil

As montadoras Renault Group (França) e Geely (China), já associadas em uma empresa de motores, anunciaram um acordo para ampliar sua colaboração no Brasil, onde a Geely será acionista da filial brasileira da Renault.

Após a operação, a Geely possuirá 26,4% das ações da Renault do Brasil. A empresa terá acesso à fábrica e ao centro de engenharia da Renault em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, e aos quase 250 pontos de venda operados pela rede da empresa francesa.

"A transação é parte da continuidade da cooperação estratégica entre o Renault Group e a Geely" e "busca reforçar o desenvolvimento das marcas Renault e Geely no Brasil e permitir a introdução no país de novos veículos com baixas emissões de carbono", afirmaram as empresas em um comunicado.

O valor da transação não foi divulgado.

Os dois grupos já são parceiros na empresa Horse Powertrain, em operação desde 2024, que produz motores para veículos de combustão e híbridos. A Geely também adquiriu 34% da filial coreana da Renault, Renault Korea, em 2022.

A produção dos veículos da Geely na fábrica da Renault ao lado dos carros do grupo francês "permitirá à Renault do Brasil aumentar a produção e reforçar a competitividade de seu complexo industrial", segundo o comunicado.

Em 2024, a fábrica produziu 180.000 veículos.

A Geely é uma das principais montadoras chinesas. Em 2010, comprou a divisão automotiva da sueca Volvo.

Segundo a Renault, o grupo tem uma participação de mercado de 5% no Brasil e deseja dobrar o número em um prazo de cinco anos.

O grupo francês indicou em julho que "priorizará" a América do Sul e a Índia para seu desenvolvimento no cenário internacional.

