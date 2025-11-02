Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que 'sente muito' pela família real britânica com relação ao caso Andrew-Epstein

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/11/2025 21:26

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste domingo (2), que "sentia muito" pela família real britânica depois que o rei Charles III revogou o título de príncipe de seu irmão Andrew devido aos seus laços com o falecido agressor sexual Jeffrey Epstein. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"É uma coisa terrível que aconteceu com a família", afirmou Trump quando questionado por um repórter da AFP a bordo do Air Force One sobre a recente saga. 

"Essa tem sido uma situação trágica, e é uma pena. Quero dizer, sinto muito pela família."

dk-des/jgc/ic

Tópicos relacionados:

britain eua realeza trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay