Trump diz que operações contra imigrantes 'não foram longe o suficiente'

As agressivas operações contra a imigração nos Estados Unidos, que geraram protestos e reclamações de violações aos direitos humanos, "não foram longe o suficiente", disse o presidente Donald Trump em uma entrevista à CBS transmitida neste domingo (2).

Trump conversou na sexta-feira com o programa "60 Minutes", sua primeira entrevista com a emissora desde que chegou a um acordo de 16 milhões de dólares (R$ 86 milhões, na cotação atual) com a Paramount, sua proprietária.

O republicano processou o popular programa de investigação da CBS News por supostamente favorecer, em uma entrevista, sua rival democrata nas eleições presidenciais, a então vice-presidente Kamala Harris.

A entrevistadora Norah O'Donnell perguntou a Trump se as operações do ICE, a agência de Imigração e Alfândega dos EUA, haviam ido "longe demais", ao que ele respondeu: "Acho que não foram longe o suficiente".

Trump afirmou que os "juízes liberais" nomeados pelos presidentes democratas Barack Obama e Joe Biden haviam "atrasado" as operações de imigração, segundo o trecho da entrevista publicado no X.

O'Donnell mencionou casos documentados de agentes do ICE enfrentando supostos imigrantes usando gás lacrimogêneo e quebrando vidros de carros. "Você concorda com essas táticas?", perguntou. "Sim, porque é preciso tirar as pessoas", respondeu o presidente.

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump tem promovido uma onda maciça de deportações, uma de suas promessas de campanha.

Os protestos provocados pelo aumento das operações do ICE causaram distúrbios em todo o país, particularmente em cidades lideradas por democratas, para onde o governo republicano tem enviado um grande número de agentes.

Trump tem buscado mobilizar a Guarda Nacional para apoiar os agentes de imigração e proteger suas instalações e edifícios.

Seu governo enviou tropas para Los Angeles, enquanto esforços similares em Portland e Chicago foram temporariamente bloqueados por tribunais federais.

jgc/des/cjc/db/ic