Lens volta a ser 3º no Francês; Lille entra na zona Champions

Quatro dias após a decepcionante derrota para o então lanterna Metz, o Lens se recuperou com uma vitória por 3 a 0 sobre o Lorient neste domingo (2), resultado que o leva à terceira posição na tabela do Campeonato Francês.

Com 22 pontos, o Lens agora está igualado com o Olympique de Marselha (2º), que venceu o Auxerre (18º) por 1 a 0 no sábado, e permanece dois pontos atrás do líder Paris Saint-Germain (24 pontos), que também venceu o Nice (8º) por 1 a 0.

"Somos um time humilde, mas queremos mostrar que não estamos aqui apenas como figurantes. Queremos a terminar o mais alto possível na tabela", disse o atacante Wesley Saïd, autor de um dos gols da vitória do Lens.

Na quarta posição, a última vaga para a Liga dos Campeões, o Lille venceu em casa o Angers (14º) por 1 a 0, com um gol do atacante português Félix Correia (45'+2).

Com os mesmos 20 pontos estão o Monaco (5º), que no sábado perdeu por 1 a 0 para o Paris FC (11º), e o Lyon (6º), que só conseguiu um empate em 0 a 0 fora de casa contra o Brest (13º), no último jogo deste domingo.

O Strasbourg (7º) sofreu o maior revés entre os times que ocupam as primeiras posições, perdendo por 4 a 1 para o Rennes (10º), graças a um hat-trick de Esteban Lepaul.

Na parte de baixo da tabela, o Metz (17º) reagiu com uma vitória por 2 a 0 sobre o Nantes (15º) e deixou a lanterna nas mãos do Auxerre.

Também neste domingo, Toulouse (9º) e Le Havre (12º) empataram em 0 a 0.

Após a partida, o técnico do Le Havre, Didier Digard, acusou o jogador norueguês do Toulouse Aron Dönnum de cometer um ato racista contra um de seus jogadores, fazendo um gesto como se estivesse com sentindo um mau cheiro perto do adversário.

O Toulouse afirma que essa acusação é "infundada".

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sábado:

PSG - Nice 1 - 0

Monaco - Paris FC 0 - 1

Auxerre - Olympique de Marselha 0 - 1

- Domingo:

Rennes - Strasbourg 4 - 1

Nantes - Metz 0 - 2

Toulouse - Le Havre 0 - 0

Lens - Lorient 3 - 0

Lille - Angers 1 - 0

Brest - Lyon 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 24 11 7 3 1 21 9 12

2. Olympique de Marselha 22 11 7 1 3 25 11 14

3. Lens 22 11 7 1 3 17 10 7

4. Lille 20 11 6 2 3 23 13 10

5. Monaco 20 11 6 2 3 23 17 6

6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4

7. Strasbourg 19 11 6 1 4 22 16 6

8. Nice 17 11 5 2 4 16 16 0

9. Toulouse 15 11 4 3 4 17 15 2

10. Rennes 15 11 3 6 2 18 17 1

11. Paris FC 14 11 4 2 5 18 20 -2

12. Le Havre 13 11 3 4 4 12 16 -4

13. Brest 10 11 2 4 5 14 18 -4

14. Angers 10 11 2 4 5 8 15 -7

15. Nantes 9 11 2 3 6 10 17 -7

16. Lorient 9 11 2 3 6 13 25 -12

17. Metz 8 11 2 2 7 10 26 -16

18. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10

