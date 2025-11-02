Assine
Terremoto de magnitude 6,3 atinge norte do Afeganistão (USGS)

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/11/2025 18:20

Um terremoto de magnitude 6,3 sacudiu o norte do Afeganistão na noite deste domingo (2), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

O sismo ocorreu em Kholm, próximo à cidade de Mazar-e-Sharif, na província de Balkh, e teve uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o USGS. Os tremores foram sentidos até mesmo na capital, Cabul, observaram correspondentes da AFP.

Tópicos relacionados:

afeganistao terremoto

