Barcelona se recupera de derrota no Clássico com vitória sobre o Elche

02/11/2025 17:20

O Barcelona, que na semana passada foi derrotado no Clássico pelo Real Madrid (2 a 1), se recuperou e venceu o Elche por 3 a 1 neste domingo (2), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, retomando a vice-liderança.

Lamine Yamal (9') e Ferran Torres (11') colocaram o Barça em vantagem aproveitando erros defensivos do Elche, que se manteve vivo graças ao gol de Rafa Mir (42') no final do primeiro tempo e à atuação inspirada do ex-goleiro 'blaugrana' Iñaki Peña. 

Na segunda etapa, Marcus Rashford (61') fez o terceiro para garantir a vitória dos catalães, que agora se preparam para visitar o Brugge na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões.

"Estamos reencontrando o Barça do ano passado. Aquele em que dominávamos desde o primeiro minuto", declarou Ferran Torres à plataforma Movistar+.

"Começamos muito bem. Depois, erramos um pouco, mas encontramos nosso espírito e intensidade", acrescentou o atacante.

Com o resultado, o Barcelona soma agora 25 pontos na tabela, cinco a menos que o líder Real Madrid, que no sábado goleou o Valencia por 4 a 0 no Santiago Bernabéu.

Além disso, o time catalão retoma a vice-liderança com dois pontos à frente do Villarreal (3º), que venceu na rodada o Rayo Vallecano por 4 a 0.

Nos demais jogos já encerrados deste domingo, o Celta de Vigo venceu o Levante fora de casa por 2 a 1, mesmo placar a vitória do Alavés sobre o Espanyol.

O último jogo da rodada será entre Oviedo e Osasuna, na segunda-feira.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Getafe - Girona                     2 - 1

  

   - Sábado:

   Villarreal - Rayo Vallecano         4 - 0

   Atlético de Madrid - Sevilla        3 - 0

   Real Sociedad - Athletic Bilbao     3 - 2

   Real Madrid - Valencia              4 - 0

  

   - Domingo:

   Levante - Celta Vigo                1 - 2

   Alavés - Espanyol                   2 - 1

   Barcelona - Elche                   3 - 1

   (17h00) Betis - Mallorca                   

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Real Oviedo - Osasuna              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             30  11  10   0   1  26  10  16

    2. Barcelona               25  11   8   1   2  28  13  15

    3. Villarreal              23  11   7   2   2  22  10  12

    4. Atlético de Madrid      22  11   6   4   1  21  10  11

    5. Espanyol                18  11   5   3   3  15  13   2

    6. Getafe                  17  11   5   2   4  12  13  -1

    7. Betis                   16  10   4   4   2  15  12   3

    8. Alavés                  15  11   4   3   4  11  10   1

    9. Elche                   14  11   3   5   3  12  13  -1

   10. Rayo Vallecano          14  11   4   2   5  12  14  -2

   11. Athletic Bilbao         14  11   4   2   5  11  13  -2

   12. Celta Vigo              13  11   2   7   2  13  14  -1

   13. Sevilla                 13  11   4   1   6  17  19  -2

   14. Real Sociedad           12  11   3   3   5  13  16  -3

   15. Osasuna                 10  10   3   1   6   9  12  -3

   16. Mallorca                 9  10   2   3   5  11  15  -4

   17. Levante                  9  11   2   3   6  15  20  -5

   18. Valencia                 9  11   2   3   6  10  20 -10

   19. Real Oviedo              7  10   2   1   7   7  19 -12

   20. Girona                   7  11   1   4   6  10  24 -14

