Manchester City vence Bournemouth e assume vice-liderança do Inglês

O Manchester City assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês com a vitória por 3 a 1 sobre o Bournemouth neste domingo (2), pela 10ª rodada.

O atacante norueguês Erling Haaland foi o destaque da partida com dois gols (17' e 33'), ambos com assistências do francês Rayan Cherki.

Tyler Adams (25') marcou o gol do Bournemouth entre o primeiro e o segundo do 'Citizens', e no segundo tempo Nico O'Reilly (60') fez o terceiro para o time de Manchester.

Esta vitória dá moral ao City depois da decepcionante derrota para o Aston Villa (1 a 0) na semana passada, a primeira da equipe desde agosto.

O Manchester City tem agora seis pontos de desvantagem em relação ao líder Arsenal, que no sábado venceu o Burnley por 2 a 1 e vem dominando este início de campeonato.

Além disso, os 'Citizens' seguem um ponto à frente do Liverpool (3º), que nesta 10ª rodada bateu o Aston Villa por 2 a 0 e voltou a vencer depois de quatro derrotas consecutivas no campeonato.

O Bournemouth, surpresa da temporada e que começou o fim de semana como vice-líder, cai para a quarta posição com os mesmos 18 pontos dos 'Reds'.

O City não tem garantida a vice-liderança até o fim da rodada, já que o Sunderland (7º) poderá chegar a 20 pontos se vencer o Everton (15º) na segunda-feira.

- Paquetá marca e West Ham reencontra vitória -

No outro jogo disputado neste domingo, o West Ham se reencontrou com a vitória depois de seis rodadas (cinco derrotas e um empate) ao bater o Newcastle por 3 a 1.

Os 'Magpies', que vinham de três vitórias consecutivas entre todas as competições, saíram na frente marcando com Jacob Murphy logo aos cinco minutos.

A virada dos 'Hammers' veio ainda no primeiro tempo, com um gol do brasileiro Lucas Paquetá (35') e um gol contra de Sven Botman (45'+5).

No segundo tempo, o time londrino garantiu os três pontos fazendo o terceiro nos acréscimos com Tomas Soucek (90'+7).

Mesmo com a vitória, a primeira em casa desde fevereiro, o West Ham segue na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, a três pontos do Burnley (17º).

Por sua vez, o Newcastle, que começou a rodada em 12º, cai para a 13ª posição.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Brighton - Leeds 3 - 0

Burnley - Arsenal 0 - 2

Crystal Palace - Brentford 2 - 0

Fulham - Wolverhampton 3 - 0

Nottingham - Manchester United 2 - 2

Tottenham - Chelsea 0 - 1

Liverpool - Aston Villa 2 - 0

- Domingo:

West Ham - Newcastle 3 - 1

Manchester City - Bournemouth 3 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Sunderland - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15

2. Manchester City 19 10 6 1 3 20 8 12

3. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4

4. Bournemouth 18 10 5 3 2 17 14 3

5. Tottenham 17 10 5 2 3 17 8 9

6. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7

7. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4

8. Manchester United 17 10 5 2 3 17 16 1

9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5

10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2

11. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1

12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2

13. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1

14. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2

15. Everton 11 9 3 2 4 9 12 -3

16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8

17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7

18. West Ham 7 10 2 1 7 10 21 -11

19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12

20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15

