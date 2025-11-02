Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Manchester City vence Bournemouth e assume vice-liderança do Inglês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/11/2025 16:56

compartilhe

SIGA

O Manchester City assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês com a vitória por 3 a 1 sobre o Bournemouth neste domingo (2), pela 10ª rodada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O atacante norueguês Erling Haaland foi o destaque da partida com dois gols (17' e 33'), ambos com assistências do francês Rayan Cherki.

Tyler Adams (25') marcou o gol do Bournemouth entre o primeiro e o segundo do 'Citizens', e no segundo tempo Nico O'Reilly (60') fez o terceiro para o time de Manchester.

Esta vitória dá moral ao City depois da decepcionante derrota para o Aston Villa (1 a 0) na semana passada, a primeira da equipe desde agosto.

O Manchester City tem agora seis pontos de desvantagem em relação ao líder Arsenal, que no sábado venceu o Burnley por 2 a 1 e vem dominando este início de campeonato.

Além disso, os 'Citizens' seguem um ponto à frente do Liverpool (3º), que nesta 10ª rodada bateu o Aston Villa por 2 a 0 e voltou a vencer depois de quatro derrotas consecutivas no campeonato.

O Bournemouth, surpresa da temporada e que começou o fim de semana como vice-líder, cai para a quarta posição com os mesmos 18 pontos dos 'Reds'.

O City não tem garantida a vice-liderança até o fim da rodada, já que o Sunderland (7º) poderá chegar a 20 pontos se vencer o Everton (15º) na segunda-feira.

- Paquetá marca e West Ham reencontra vitória -

No outro jogo disputado neste domingo, o West Ham se reencontrou com a vitória depois de seis rodadas (cinco derrotas e um empate) ao bater o Newcastle por 3 a 1.

Os 'Magpies', que vinham de três vitórias consecutivas entre todas as competições, saíram na frente marcando com Jacob Murphy logo aos cinco minutos.

A virada dos 'Hammers' veio ainda no primeiro tempo, com um gol do brasileiro Lucas Paquetá (35') e um gol contra de Sven Botman (45'+5).

No segundo tempo, o time londrino garantiu os três pontos fazendo o terceiro nos acréscimos com Tomas Soucek (90'+7).

Mesmo com a vitória, a primeira em casa desde fevereiro, o West Ham segue na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, a três pontos do Burnley (17º).

Por sua vez, o Newcastle, que começou a rodada em 12º, cai para a 13ª posição.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Brighton - Leeds                    3 - 0

   Burnley - Arsenal                   0 - 2

   Crystal Palace - Brentford          2 - 0

   Fulham - Wolverhampton              3 - 0

   Nottingham - Manchester United      2 - 2

   Tottenham - Chelsea                 0 - 1

   Liverpool - Aston Villa             2 - 0

  

   - Domingo:

   West Ham - Newcastle                3 - 1

   Manchester City - Bournemouth       3 - 1

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Sunderland - Everton               

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 25  10   8   1   1  18   3  15

    2. Manchester City         19  10   6   1   3  20   8  12

    3. Liverpool               18  10   6   0   4  18  14   4

    4. Bournemouth             18  10   5   3   2  17  14   3

    5. Tottenham               17  10   5   2   3  17   8   9

    6. Chelsea                 17  10   5   2   3  18  11   7

    7. Sunderland              17   9   5   2   2  11   7   4

    8. Manchester United       17  10   5   2   3  17  16   1

    9. Crystal Palace          16  10   4   4   2  14   9   5

   10. Brighton                15  10   4   3   3  17  15   2

   11. Aston Villa             15  10   4   3   3   9  10  -1

   12. Brentford               13  10   4   1   5  14  16  -2

   13. Newcastle               12  10   3   3   4  10  11  -1

   14. Fulham                  11  10   3   2   5  12  14  -2

   15. Everton                 11   9   3   2   4   9  12  -3

   16. Leeds                   11  10   3   2   5   9  17  -8

   17. Burnley                 10  10   3   1   6  12  19  -7

   18. West Ham                 7  10   2   1   7  10  21 -11

   19. Nottingham               6  10   1   3   6   7  19 -12

   20. Wolverhampton            2  10   0   2   8   7  22 -15

str/cpb/dr/ag/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay