Governo dos EUA quer 'instrumentalizar a fome', diz líder democrata

O líder da minoria democrata no Congresso americano, Hakeem Jeffries, acusou, neste domingo (2), o presidente Donald Trump de "instrumentalizar a fome", enquanto a paralisação do governo federal - o chamado 'shutdown' - provocou a suspensão de benefícios alimentares para milhões de pessoas.

Segundo o legislador, o governo não leva a sério a reabertura do governo, com serviços públicos parados há cinco semanas devido à falta de acordo orçamentário no Congresso.

Jeffries assinalou que os republicanos produziram uma crise, ao suspender os fundos para o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, na sigla em inglês), que proporciona ajuda alimentar para mais de 42 milhões de americanos.

"Queremos reabrir o governo, queremos alcançar um acordo de gastos bipartidário que realmente melhore a vida dos americanos comuns", disse no programa "State of the Union" (Estado da União), da CNN.

"É muito lamentável que Donald Trump e os republicanos tenham decidido instrumentalizar a fome e suspender os benefícios do SNAP, inclusive se opondo a dois tribunais federais, que deixaram claro que nenhuma pessoa neste país deveria ficar sem sua assistência nutricional", afirmou.

Um juiz federal determinou recentemente que o governo use fundos de emergência para garantir a continuidade do benefício.

Trump se mostrou disposto a cumprir a determinação, mas disse que precisaria de mais esclarecimentos sobre como a administração poderia fazê-lo legalmente.

"Donald Trump e sua administração encontram financiamento para outros projetos, mas de alguma maneira não podem encontrar dinheiro para garantir que os americanos não passem fome", disse o legislador democrata.

Por sua vez, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, responsabilizou os democratas de quererem "renegociar todo o sistema de saúde".

"Por isso, mantêm o governo refém", disse ela ao programa "Sunday Morning Futures", da Fox News.

"Querem acrescentar 1,7 trilhão de dólares [R$ 9 trilhões] em novos gastos e, de novo, conceder Medicaid, financiado pelos contribuintes, a imigrantes sem documentos. Esta é uma linha vermelha para o presidente Trump e os republicanos", afirmou.

No entanto, os imigrantes sem documentos nos Estados Unidos não são elegíveis nem para o Medicaid, o programa federal de cobertura médica para americanos de baixa renda, nem para o SNAP.

mlm/md/dg/mr/mvv/ic