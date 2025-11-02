Assine
Internacional

Cruz Vermelha recebeu restos mortais de 3 reféns em Gaza, diz Exército de Israel

02/11/2025 16:08

O exército israelense afirmou, neste domingo (2), que a Cruz Vermelha recebeu os restos mortais de três reféns em Gaza, no âmbito do acordo de cessar-fogo entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel. 

"De acordo com as informações da Cruz Vermelha, foram entregues três caixões de reféns mortos, que agora estão sendo levados para as tropas (do exército israelense) na Faixa de Gaza", indicou um comunicado militar.

Tópicos relacionados:

conflito gaza hamas israel palestinos

