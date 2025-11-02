Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Seca extrema deixa Teerã à beira do desabastecimento de água

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/11/2025 15:44

compartilhe

SIGA

Teerã poderá ficar sem água potável dentro de duas semanas por causa de uma seca histórica, alertou um veículo de comunicação estatal iraniano neste domingo (2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A represa Amir Kabir, uma das cinco que fornecem água potável para a capital iraniana, está atualmente com apenas 8% de sua capacidade, o suficiente para menos de duas semanas de abastecimento, informou Behzad Parsa, diretor-geral da empresa de águas de Teerã, citado pela agência de notícias Irna. 

Há um ano, tinha seis vezes mais água.

A capital iraniana, com mais de 10 milhões de habitantes, consome cerca de 3 milhões de metros cúbicos de água por dia.

Para economizar, foram registrados cortes de água em vários bairros da cidade nos últimos dias.

Em julho e agosto inclusive foram decretados dois feriados para poupar água e energia, em um momento em que os cortes de eletricidade eram quase diários por causa de uma intensa onda de calor.

ap-sbr/hme/meb/mb/mvv/ic

Tópicos relacionados:

agua clima ira meio-ambiente meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay