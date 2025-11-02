Colônia goleia Hamburgo (4-1) no Alemão e entra na zona das copas europeias

O Colônia subiu para a sexta posição, a última do Campeonato Alemão que dá vaga nas copas europeias, ao golear o Hamburgo por 4 a 1 neste domingo (2), pela 9ª rodada.

Ragnar Ache abriu o placar aos 25 minutos para o Colônia, que ampliou no início do segundo tempo com Florian Kainz (48'), antes do Hamburgo diminuir com Jean-Luc Dompé (61').

O jogo chegou à reta final com muita emoção, mas as expulsões de Immanuel Pherai (80') e Fabio Vieira (83'), ambos por receberem o segundo cartão amarelo, deixaram o Hamburgo com nove jogadores e em apuros nos últimos minutos.

Aproveitando a superioridade numérica, o Colônia garantiu a vitória com mais dois gols nos acréscimos, marcados por Said El Mala (90'+4) e Jakub Kaminski (90'+9).

Em sexto na tabela, o Colônia ocupa a posição que o levaria para a Liga Conferência da próxima temporada, enquanto o Hamburgo, clube histórico que voltou à primeira divisão alemã depois de sete anos, é o 13º colocado.

A 9ª rodada do Campeonato Alemão termina ainda neste domingo com o duelo entre Wolfsburg (12º) e Hoffenheim (8º).

No sábado, o líder invicto Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e conseguiu sua nona vitória em nove jogos para somar 27 pontos, cinco à frente do RB Leipzig (2º), que pouco antes derrotou o Stuttgart (4º) por 3 a 1.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - Borussia Dortmund 0 - 1

- Sábado:

Union Berlin - Freiburg 0 - 0

St Pauli - B. Mönchengladbach 0 - 4

Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1 - 1

RB Leipzig - Stuttgart 3 - 1

Mainz - Werder Bremen 1 - 1

B. de Munique - B. Leverkusen 3 - 0

- Domingo:

Colônia - Hamburgo 4 - 1

(13h30) Wolfsburg - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 27 9 9 0 0 33 4 29

2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9

3. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9

4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4

5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4

6. Colônia 14 9 4 2 3 16 12 4

7. Eintracht Frankfurt 14 9 4 2 3 22 19 3

8. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2

9. Werder Bremen 12 9 3 3 3 13 17 -4

10. Union Berlin 11 9 3 2 4 11 15 -4

11. Freiburg 10 9 2 4 3 11 13 -2

12. Wolfsburg 8 8 2 2 4 9 13 -4

13. Hamburgo 8 9 2 2 5 8 15 -7

14. Augsburg 7 9 2 1 6 12 21 -9

15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10

16. B. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8

17. Mainz 5 9 1 2 6 10 17 -7

18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9

