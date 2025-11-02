Queniana Hellen Obiri vence e estabelece novo recorde na Maratona de Nova York

Com um sprint final impressionante, a queniana Hellen Obiri venceu a Maratona de Nova York neste domingo (2) e estabeleceu um novo recorde para a prova.

Obiri, que venceu em Nova York em 2023, abriu distância de sua compatriota Sharon Lokedi faltando pouco menos de um quilômetro para a linha de chegada, que ela cruzou 2h19m51s.

O tempo de Obiri pulverizou o recorde anterior, de 2h22m31s, estabelecido pela também queniana Margaret Okayo em 2003.

Sharon Lokedi, vencedora em Nova York em 2022, terminou em segundo com o tempo de 2h20m07s, enquanto Sheila Chepkirui (2h20m24s) fechou o pódio 100% queniano.

As três primeiras colocadas registraram tempos inferiores ao antigo recorde de Margaret Okayo.

rcw/pb/ag/dr/cb