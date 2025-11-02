Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sabalenka confirma favoritismo contra Paolini e estreia com vitória no WTA Finals

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/11/2025 13:32

compartilhe

SIGA

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, estreou com vitória no WTA Finals ao bater neste domingo (2) a italiana Jasmine Paolini (N.8).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e dez minutos.

A bielorrussa, que busca seu primeiro título no Finals, consegue assim sua terceira vitória sobre Paolini nesta temporada.

"Estou feliz por ter mantido o foco durante todo o jogo. Mesmo tendo perdido meu serviço uma vez, mantive o controle do jogo", comemorou Sabalenka.

A bielorrussa assume a liderança do grupo "Steffi Graf" da competição, antes do duelo entre as americanas Coco Gauff (N.3) e Jessica Pegula (N.5) ainda neste domingo.

bdu/gk/iga/ag/cb

Tópicos relacionados:

ksa tenis wta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay