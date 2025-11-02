Assine
Inter de Milão vence Verona e encosta no líder Napoli

AFP
AFP
Repórter
02/11/2025 13:32

A Inter de Milão venceu o Hellas Verona por 2 a 1 neste domingo (2), com um gol contra nos acréscimos, e agora está a um ponto do líder Napoli, que tropeçou nesta 10ª rodada do Campeonato Italiano.

Um dia depois do empate em casa do time napolitano com o Como (0 a 0), a Inter sabia que não poderia desperdiçar a oportunidade.

Contra um adversário que ainda não venceu nesta temporada, os 'nerazzurri' abriram o placar aos 16 minutos com um golaço de Piotr Zielinski, que acertou belo chute de primeira da entrada da área após cobrança de escanteio.

Mas o Verona conseguiu o empate no final do primeiro tempo com outro bonito gol, obra do brasileiro Giovane (ex-Corinthians), que invadiu a área, limpou a marcação e bateu cruzado para superar o goleiro Yann Sommer (40').

Na segunda etapa, debaixo de chuva, o jogo ficou mais truncado, mas a Inter conseguiu a vitória com um gol contra do zagueiro Martin Frese (90+3'), que desviou a bola para a própria meta após cruzamento de Nicolò Barella.

"É o tipo de jogo que é mais fácil perder do que ganhar. O time voltou a mostrar personalidade", disse o técnico interista, Cristian Chivu, que começou a temporada com duas derrotas nos três primeiros jogos.

"Tivemos um pouco de sorte. Vitórias assim acontecem ao longo da temporada. Acreditamos que estamos melhorando e que a ideia do treinador está sendo assimilada.

Com esta vitória, a Inter de Milão fica na terceira posição com 21 pontos, um atrás do Napoli, mas a Roma (2ª, 21 pontos) pode assumir a liderança isolada se vencer o Milan (4º) neste domingo em San Siro.

Nos demais jogos já encerrados desde domingo, Torino e Pisa empataram em 2 a 2 e o Lecce venceu a Fiorentina fora de casa por 1 a 0.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Udinese - Atalanta                  1 - 0

   Napoli - Como                       0 - 0

   Cremonese - Juventus                1 - 2

  

   - Domingo:

   Hellas Verona - Inter               1 - 2

   Torino - Pisa                       2 - 2

   Fiorentina - Lecce                  0 - 1

   (14h00) Parma - Bologna                    

   (16h45) Milan - Roma                       

  

   - Segunda-feira:

   (14h30) Sassuolo - Genoa                   

   (16h45) Lazio - Cagliari                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                  22  10   7   1   2  16   8   8

    2. Roma                    21   9   7   0   2  10   4   6

    3. Inter                   21  10   7   0   3  24  12  12

    4. Milan                   18   9   5   3   1  14   7   7

    5. Juventus                18  10   5   3   2  14  10   4

    6. Como                    17  10   4   5   1  12   6   6

    7. Bologna                 15   9   4   3   2  13   7   6

    8. Udinese                 15  10   4   3   3  12  15  -3

    9. Cremonese               14  10   3   5   2  12  12   0

   10. Sassuolo                13   9   4   1   4  10  10   0

   11. Atalanta                13  10   2   7   1  13   8   5

   12. Torino                  13  10   3   4   3  10  16  -6

   13. Lazio                   12   9   3   3   3  11   7   4

   14. Cagliari                 9   9   2   3   4   9  12  -3

   15. Lecce                    9  10   2   3   5   8  14  -6

   16. Parma                    7   9   1   4   4   4   9  -5

   17. Pisa                     6  10   0   6   4   7  14  -7

   18. Hellas Verona            5  10   0   5   5   6  16 -10

   19. Fiorentina               4  10   0   4   6   7  16  -9

   20. Genoa                    3   9   0   3   6   4  13  -9

jr/iga/mb/cb

