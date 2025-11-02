Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Jannik Sinner é campeão do Masters 1000 de Paris e volta a ser número 1 do mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/11/2025 13:20

compartilhe

SIGA

O tenista italiano Jannil Sinner conquistou pela primeira vez na carreira o Masters 1000 de Paris, ao derrotar na final deste domingo (2) o canadense Felix Auger-Aliassime, e recuperou o posto de número 1 do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/4), em uma hora e 52 minutos.

dga-aco/iga/dr/cb

Tópicos relacionados:

atp can ita tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay