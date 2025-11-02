Jannik Sinner é campeão do Masters 1000 de Paris e volta a ser número 1 do mundo

O tenista italiano Jannil Sinner conquistou pela primeira vez na carreira o Masters 1000 de Paris, ao derrotar na final deste domingo (2) o canadense Felix Auger-Aliassime, e recuperou o posto de número 1 do mundo.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/4), em uma hora e 52 minutos.

