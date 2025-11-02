O que se sabe sobre ataque com faca que deixou 10 feridos em trem no Reino Unido

A polícia britânica descartou, neste domingo (2), uma motivação terrorista no ataque com faca que deixou pelo menos dez pessoas feridas em um trem no leste da Inglaterra, e pelo qual dois suspeitos britânicos foram presos.

Esses são os principais elementos conhecidos até o momento:

- Como ocorreu o ataque -

O ataque ocorreu em um trem que partiu de Doncaster, no norte da Inglaterra, às 18h25 GMT (15h25 de Brasília) de sábado, com destino à estação King's Cross, em Londres.

A Polícia de Transportes britânica declarou que policiais locais "embarcaram no trem e prenderam duas pessoas". Todo o incidente ocorreu em um intervalo de oito minutos.

Dez pessoas foram levadas para o hospital, nove delas em estado muito grave, segundo a Polícia de Transportes.

Na manhã de domingo, quatro dos feridos receberam alta do hospital, mas os outros dois permanecem em estado grave, informou o superintendente John Loveless, chefe da Polícia de Transportes.

Segundo um passageiro citado pela Sky News, a polícia usou uma arma de choque na plataforma para imobilizar um homem armado com um facão.

O rei Charles III também disse estar "absolutamente horrorizado e comovido" com o ataque. "Compartilhamos profundamente a dor de todos os afetados e de suas famílias", disse ele em um comunicado publicado nas redes sociais.

No dia anterior, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o incidente como "terrível" e "profundamente preocupante".

- "Sangue por toda parte" -

Os relatos dos passageiros descrevem a violência do ataque.

Uma testemunha, citada por diversos veículos de comunicação, disse ter visto um homem correndo pelo vagão do trem, com o braço coberto de sangue, gritando: "Eles têm uma faca!". Outra disse ter visto "sangue por toda parte".

Olly Foster, citada pela BBC, relatou que a princípio pensou se tratar de uma brincadeira, por ser Halloween, quando ouviu os passageiros gritando: "Corram! Tem um cara esfaqueando todo mundo!".

- Dois presos -

O superintendente Loveless afirmou no domingo que "neste momento, nada indica que se trate de um incidente terrorista".

O oficial especificou que as duas pessoas presas sob "suspeita de tentativa de homicídio" são "um homem negro de 32 anos, de nacionalidade britânica, e um homem 35 anos de nacionalidade britânica e origem caribenha". "Ambos nasceram no Reino Unido", acrescentou.

No dia anterior, o comissário Chris Casey pediu à população que não "especulasse sobre as causas do incidente". Os serviços antiterrorismo estão auxiliando na investigação.

O trem onde ocorreu o ataque permaneceu parado neste domingo e peritos forenses trabalhavam no local.

O diretor-geral da companhia ferroviária London North Eastern Railway (LNER), David Horne, também disse estar "profundamente chocado" com a tragédia.

A ministra dos Transportes, Heidi Alexander, confirmou que uma forte presença policial foi mobilizada em estações por todo o país para tranquilizar os viajantes. Essa mobilização permanecerá em vigor por vários dias, informou uma fonte do governo à agência de notícias PA.

- Aumento da violência com arma branca -

Os crimes com arma branca na Inglaterra e no País de Gales aumentaram constantemente desde 2011, de acordo com dados oficiais do governo.

Embora o Reino Unido tenha algumas das leis de controle de armas mais rigorosas do mundo, Starmer descreveu o aumento dos crimes com arma branca como uma "crise nacional".

Desde que assumiu o poder, em julho de 2024, o governo trabalhista tem tentado conter o uso desse tipo de armas.

No verão de 2024, um jovem britânico matou três meninas com arma branca durante uma aula de dança em Southport, no norte da Inglaterra. Outras dez pessoas, incluindo oito crianças, ficaram feridas.

Esta semana, um refugiado afegão de 22 anos foi acusado em relação com um ataque com faca que deixou uma pessoa morta e duas feridas na segunda-feira, perto da capital.

