Presidente da Nigéria disposto a se reunir com Trump após ameaças de ataque

O presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, está disposto a se encontrar com Donald Trump, afirmou um assessor neste domingo (2), após o presidente americano ameaçar com ação militar depois de acusar a Nigéria de permitir que islamistas matassem cristãos.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump afirmou ter pedido ao Pentágono que elaborasse um possível plano de ataque, um dia depois de alertar que o cristianismo enfrenta uma ameaça existencial na Nigéria.

Ele acrescentou que, se a nação africana não interrompesse os assassinatos, os Estados Unidos atacariam — e o fariam de forma rápida, brutal e decisiva.

"Não interpretamos a publicação de forma literal. Sabemos que Donald Trump tem seu próprio estilo de comunicação", declarou à AFP Daniel Bwala, assessor especial de Tinubu para comunicação política, sugerindo que se tratava de uma forma de forçar um encontro entre os dois líderes para que pudessem encontrar uma "frente comum" no combate à insegurança.

Bwala já havia sugerido anteriormente, em uma publicação no X, que os dois líderes poderiam se reunir em breve.

"Quanto às divergências sobre se os terroristas na Nigéria estão atacando apenas cristãos ou, na verdade, pessoas de todas as religiões e até mesmo aqueles que não professam nenhuma fé, quaisquer diferenças dessa natureza serão discutidas e resolvidas pelos dois líderes quando se encontrarem nos próximos dias", afirmou.

Bwala, falando por telefone de Washington, recusou-se a fornecer detalhes sobre uma possível reunião.

sn/mb/jvb/aa