Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

França exige cláusulas de salvaguarda antes de assinar acordo com Mercosul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/11/2025 09:50

compartilhe

SIGA

O ministro francês para Assuntos Europeus alertou, em entrevista neste domingo (2), que a França não assinará o acordo comercial com os países do Mercosul sem a cláusula de salvaguarda prometida por Bruxelas para proteger seus agricultores. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Comissão Europeia anunciou "medidas de salvaguarda" em setembro, na esperança de obter a aprovação da França. 

Os agricultores e pecuaristas franceses temem que seu mercado seja inundado por carne, açúcar e arroz da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em virtude do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. 

"Queremos que essa cláusula seja adotada e reconhecida pelos países do Mercosul antes da assinatura de qualquer acordo", declarou Benjamin Haddad em entrevista ao Journal du Dimanche (JDD).

Ele também explicou que a França está "avaliando" se as garantias "protegeriam efetivamente o setor agrícola de perturbações no mercado". 

Segundo o ministro, o principal objetivo de seu governo é defender os agricultores "da concorrência desleal". 

Bruxelas espera obter a aprovação dos Estados europeus antes do final de dezembro, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupa a presidência rotativa do Mercosul. 

O acordo foi assinado no final de 2024.

Foi adotado pela Comissão Europeia em 3 de setembro de 2025 e ainda precisa ser ratificado pelos 27 Estados-membros da UE para entrar em vigor. 

O acordo visa permitir que a UE exporte mais carros, máquinas e bebidas alcoólicas para Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Em troca, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América Latina, com o risco de enfraquecer alguns setores agrícolas europeus. 

Para apaziguar os países mais relutantes, como a França, a Comissão propôs em setembro cláusulas de salvaguarda "reforçadas" para o caso de um aumento acentuado das importações ou uma queda nos preços, juntamente com um "monitoramento reforçado" de "produtos sensíveis". 

A França também solicita um mecanismo para o reforço dos controles sanitários.

Dt/pc/sag/aa

Tópicos relacionados:

argentina brasil comercio diplomacia franca mercosul ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay