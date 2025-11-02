Reino Unido investiga ataque com faca que deixou 10 feridos em um trem

A polícia britânica trabalha, neste domingo (2), para identificar as motivações do ataque com faca que deixou pelo menos dez pessoas feridas em um trem no leste da Inglaterra no sábado (1º).

Duas pessoas foram presas em relação ao ataque, que ocorreu em um trem que partiu de Doncaster, no norte da Inglaterra, às 18h25 GMT (15h25 de Brasília) de sábado, com destino à estação King's Cross, em Londres.

A polícia foi acionada após receber um alerta por volta das 19h40 (horário local e GMT, 16h40 em Brasília), e o trem parou em Huntingdon, uma localidade na região de Cambridge.

A Polícia de Transportes informou que policiais locais "embarcaram no trem e prenderam duas pessoas, que foram levadas sob custódia".

Dez pessoas foram levadas para o hospital, nove delas em estado grave, segundo a polícia.

"O ataque foi declarado um incidente grave e a polícia antiterrorista está auxiliando na investigação enquanto trabalhamos para esclarecer todas as circunstâncias do incidente", escreveu na rede X.

A polícia afirmou neste domingo que, nesta etapa, descarta uma motivação terrorista.

"Neste momento, não há nada que sugira que este tenha sido um incidente terrorista", disse o superintendente da Polícia de Transportes britânica, John Loveless, em uma breve coletiva de imprensa.

Ele também especificou que as duas pessoas presas sob suspeita de tentativa de homicídio são um "homem negro britânico de 32 anos e um britânico de ascendência caribenha de 35 anos".

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, do Partido Trabalhista, classificou o incidente como "horrível" e "profundamente preocupante".

"Meus pensamentos estão com todos os afetados e agradeço aos serviços de emergência pela resposta", acrescentou no X.

- "Sangue por toda parte" -

O trem onde ocorreu o ataque permaneceu parado neste domingo e peritos forenses trabalhavam no local.

O diretor-geral da companhia ferroviária London North Eastern Railway (LNER), David Horne, disse estar "profundamente chocado" com a tragédia. A empresa pediu aos passageiros que não viajassem em suas linhas neste domingo devido às interrupções em curso.

Testemunhas entrevistadas pelo jornal The Times relataram ter visto um homem armado com uma faca grande e passageiros se escondendo nos banheiros do trem em busca de proteção. Uma testemunha disse ter visto "sangue por toda parte".

Outra testemunha citada por diversos veículos de imprensa disse ter visto um homem correndo pelo vagão com o braço ensanguentado, gritando: "Eles têm uma faca!".

Os crimes com faca na Inglaterra e no País de Gales aumentaram constantemente desde 2011, de acordo com dados oficiais do governo.

Embora o Reino Unido tenha algumas das leis de controle de armas mais rigorosas do mundo, Starmer descreveu o aumento dos crimes com faca como uma "crise nacional".

Desde que assumiu o poder em julho de 2014, o governo trabalhista tem tentado conter o uso de facas.

Quase 60.000 facas foram "apreendidas ou entregues" na Inglaterra e no País de Gales na última década, informou o Ministério do Interior na quarta-feira.

Portar uma faca em público pode resultar em até quatro anos de prisão. Segundo o governo, os homicídios com faca caíram 18% no último ano.

