Irã promete 'reconstruir' instalações nucleares bombardeadas por Israel e EUA

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou neste domingo (2) que seu país irá "reconstruir" as instalações nucleares que Israel e os Estados Unidos bombardearam em junho.

"Destruir prédios (...) não nos fará recuar. Vamos reconstruir, e reconstruir ainda mais fortes", declarou o presidente iraniano neste domingo, durante uma visita à sede da Organização de Energia Atômica do Irã, em Teerã.

Em 13 de junho, Israel lançou uma série de ataques aéreos surpresa contra o Irã, o que desencadeou um conflito de 12 dias, durante o qual os Estados Unidos também atacaram três importantes instalações nucleares iranianas.

Especificamente, o Exército dos EUA bombardeou em 22 de junho a instalação subterrânea de enriquecimento de urânio em Fordo, ao sul de Teerã, assim como as instalações nucleares em Isfahan e Natanz, no centro do país.

O presidente americano, Donald Trump, afirma que as instalações foram "aniquiladas", embora a extensão exata dos danos seja desconhecida.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou em outubro que Trump está "sonhando" se pensa ter destruído as instalações nucleares iranianas.

Em abril, o Irã e os Estados Unidos iniciaram negociações, mediadas por Omã, sobre o programa nuclear iraniano, uma fonte de tensão com os países ocidentais, mas que estão paralisadas desde o conflito de junho.

