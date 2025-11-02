Explosão em supermercado no México deixa 23 mortos

Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em uma explosão em um supermercado na cidade de Hermosillo, no estado de Sonora, no norte do México, informaram as autoridades locais no sábado (1º).

"Infelizmente, entre as vítimas há menores de idade", disse o governador de Sonora, Alfonso Durazo, em um vídeo.

Gustavo Salas, procurador-geral de Sonora, explicou que a maioria das vítimas morreu por inalação de gases tóxicos.

Em um vídeo divulgado por seu gabinete, ele confirmou que alguns dos falecidos eram menores de idade, mas não forneceu mais detalhes pois o processo de identificação dos corpos ainda está em andamento.

Salas acrescentou que 12 pessoas ficaram feridas e foram atendidas em hospitais de Hermosillo.

A explosão ocorreu em uma loja da rede Waldo's no centro da cidade.

A Procuradoria de Sonora afirmou em um comunicado que o evento foi "acidental" e que está investigando se a causa do incêndio foi um "transformador [um dispositivo que modula a voltagem elétrica] localizado dentro do estabelecimento comercial".

"Até o momento, não temos indícios que nos levem a presumir que o incêndio foi intencional", disse Salas.

"Não estamos descartando nenhuma linha de investigação, porém, neste momento, queremos ser muito responsáveis e enfatizar que não temos nenhuma evidência, nem mesmo circunstancial, que nos permita considerar essa possibilidade", acrescentou na gravação.

- Ataque descartado -

"Ordenei uma investigação completa e transparente para apurar as causas do incêndio e determinar as responsabilidades correspondentes", afirmou Durazo, governador de Sonora.

"Ninguém enfrentará essa dor sozinho. Desde os primeiros momentos, as equipes de emergência, segurança e saúde atuaram com grande profissionalismo e dedicação, controlando a situação e salvando vidas", acrescentou o governador.

A presidente Claudia Sheinbaum expressou suas condolências nas redes sociais "às famílias e entes queridos dos falecidos".

A Secretaria de Segurança Pública local descartou que o incêndio tenha sido "um ataque" ou um "ato violento" contra civis.

Em um comunicado publicado em suas redes sociais, a rede de supermercados Waldo's expressou suas "mais profundas condolências" pelo ocorrido na loja e sua "solidariedade aos afetados e suas famílias". A empresa também prometeu cooperar com a investigação "de forma transparente e responsável".

Segundo a imprensa mexicana, após a explosão, clientes buscaram refúgio dentro da loja e ficaram presos pelas chamas.

O jornal mexicano El Universal noticiou que a explosão ocorreu por volta das 14h00, horário local (17h00 de Brasília), e que estabelecimentos comerciais próximos fecharam as portas para evitar a propagação do fogo.

Equipes de emergência chegaram ao local para controlar a situação. Imagens da imprensa mostram a fachada do prédio com as janelas destruídas e uma mancha preta resultante do incêndio.

As autoridades pediram à população que evitasse a área e cancelaram as comemorações do Dia dos Mortos na cidade.

yug/cjc/sag/pc/aa